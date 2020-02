Nowa ścieżka rowerowa już w wakacje! Pojedziemy z osiedla Czarne do Cieplic!

To bardzo ważna inwestycja pod względem turystycznym. Niespełna 5- kilometrowy odcinek z osiedla Czarne do Cieplic zepnie istniejące już euroregionalne trasy rowerowe: ER 2 Liczyrzepa i ER 6 Dolina Bobru.

Nowy odcinek drogi rowerowej wybuduje lubańska firma Usługi Remontowo-Budowlane i Transport Józef Michalik. Wartość projektu to blisko 1,4 miliona złotych.

Początek projektowanej trasy ma miejsce przy ul. Cinciały w Cieplicach i przebiega drogami rolniczymi oraz nowymi, wytyczonymi po granicach działek, do „Osadnika” i osiedla Czarne. W końcowej fazie łącznik prowadzi ulicami Nową, Czarnoleską i Malinową do ulicy Sudeckiej. Wykonawca będzie musiał m.in. wykonać nową nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem na odcinkach o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej. Ścieżka ma być ograniczona krawężnikami betonowymi. Przy ulicy Sudeckiej przewidziano budowę sygnalizacji świetlnej z wideo detekcją, która pozwoli użytkownikom na przekroczenie ul. Sudeckiej i włączenie się do drogi rowerowej w kierunku Karpacza i centrum miasta- informuje UM Jelenia Góra.