Nowe karetki w szpitalu w Jeleniej Górze. Pacjenci będą transportowani do placówek medycznych w lepszych warunkach

WCSKJ ma do dyspozycji siedem ambulansów. Dwie nowe karetki zastąpią mocno wysłużone ambulanse, które już dłużej nie mogły być eksploatowane. Karetki przekazał szpitalowi wojewoda dolnośląski.

- podkreśla Sylwia Modrzyk, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Ma nadzieję, że tabor uda się sukcesywnie odnawiać.

Mniej więcej pół roku temu otrzymałem pieniądze z budżetu państwa na zaleczenie w szpitalach ran po covidzie, zwłaszcza w tych placówkach, które mają zasługi w walce z covidem, a taki był niewątpliwie szpital jeleniogórski. [/cyt

- mówi wojewoda Jarosław Obremski.

Remont Anestezjologii i Oddziału Intensywnej Terapii

Zakup ambulansów kosztował blisko 1,2 mln złotych. To jednak nie wszystko. Szpital otrzymał blisko 3 mln złotych na remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Prace budowlane są już zakończone. Placówka czeka teraz na wyposażenie oddziału. Ma on zostać oddany do użytku pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku. Wówczas zdecydowanie poprawi się komfort pracy lekarzy oraz pobytu pacjentów.