Nowe lampy pojawią się w salach operacyjnych. Sfinansuje je Fundacja TAURON, ale przed szpitalem w Jeleniej Górze ogromne wyzwania Justyna Orlik

Dziś (23.02) w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli spółki TAURON oraz władz szpitala. Organizatorem spotkania był Przemysław Mandelt, prezes TAURON Ekoenergii. Na miejscu pojawił się również Krzysztof Mróz, senator RP. To między innymi dzięki jego zabiegom szpital otrzymał czek w wysokości 100 000 zł, który pozwoli na zakup oświetlenia do dwóch sal operacyjnych w WCSJK. To nie jedyne dobre informacje, jakie przekazał senator.