Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Jeleniej Górze. Będą mogli wygodnie czuwać nad swoimi chorymi dziećmi

Kolejne partie łóżek wysłaliśmy do szpitali w wielu miastach Polski. Na Dolnym Śląsku trafiły one do Legnicy, Zgorzelca, Bolesławca, Wrocławia, Złotoryi, Świdnicy i Jeleniej Góry. Do tej pory Fundacja przekazała 958 łóżek dla rodziców 48 szpitalom w Polsce – podsumowuje Katarzyna Rodziewicz.