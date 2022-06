Nowe miejsce na barowej mapie Jeleniej Góry. Pub w Baszcie Grodzkiej już otwarty! Znamy ceny i menu

Baszta Grodzka zbudowana w XV wieku w Jeleniej Górze to jeden z najstarszych miejskich obiektów. Jest to jedna z ponad 30 wież strzegących bezpieczeństwa Jeleniej Góry w przeszłości. Do naszych czasów przetrwały jedynie trzy z nich: Baszta Wojanowska, Zamkowa i Grodzka.