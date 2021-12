Nożownik z Jeleniej Góry jest już w areszcie. Zaatakował w biały dzień pod galerią handlową i poważnie ranił 31-latka OPRAC.: Justyna Orlik

fot. ilustracyjne pixabay

Jeleniogórski sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec młodego mężczyzny podejrzanego o spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała 31-latka. Do zdarzenia doszło 4 grudnia br. pod jedną z jeleniogórskich galerii. Teraz za przestępstwo, o które jest on podejrzany grozić mu może nawet do 15 lat pozbawienia wolności.