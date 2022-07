Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze - robią co mogą, żeby nieść pomoc, chociaż nie zawsze jest łatwo.

Najlepsze uczucie to usłyszeć dziękuję i widzieć efekty niesionej pomocy. Tak można po krótce opisać uczucia jakie towarzyszą członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, którzy kiedy tylko potrzeba, z samego rana czy w nocy pędzą na pomoc mieszkańcom miasta.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniej Górze funkcjonuje już od 1945, chociaż w lekko innej formie. Od 2013 jednostka znajduje się już na ulicy Wiejskiej 85B. Remiza natomiast mieści się mniej więcej 300 metrów od stacjonujących pojazdów strażackich.

OSP to ludzie, którzy kochają to co robią.

Jak sami mówią, najważniejsze jest uczucie jakie towarzyszy podczas różnego rodzaju akcji. Adrenalina i chęć pomocy drugiej osoby, połączone razem sprawiają, że charakter człowieka mocno się podbudowuje. Słowo dziękuje często wystarczy, żeby poczuć nową motywacje do działania. Każdy z członków OSP, kiedy dostaje wezwanie nawet z samego rana, przyjeżdża do remizy, zakłada sprzęt i udaje się na akcje, aby nieść pomoc mieszkańcom miasta. Nie mają zbyt wiele czasu, dlatego ubranie kombinezonu musi zając im tak naprawdę kilkanaście sekund. Przygotowanie sprzętu do wyjazdu, tylko dzięki szkoleniom odbywasię sprawnie i w bardzo krótkim czasie.

Ilu jest członków w OSP Jelenia Góra i jaki mają sprzęt?