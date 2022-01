Od 130 lat działa na jeleniogórskim rynku. Poznaj historię dziejów i zobacz jak kiedyś wyglądała praca w ZREMB

Od 1956 roku funkcjonowała w strukturze Kombinatu Maszyn Budowlanych. W tym czasie produkowane były tutaj części zamienne do ciężkich maszyn budowlanych jak np. sprzęgła główne, koła napinające, tuleje gąsienic, tłoki do silnika głównego i rozruchowego, półosie i wały do spycharki T-100 Staliniec.

W latach 80-tych przedsiębiorstwo stało się odrębnym zakładem, które nosiło nazwę Jeleniogórskie Zakłady Odlewnicze ZREMB. Produkowano w nim różne modele zębatych pomp paliwowych.

W roku 1996 przeprowadzono przekształcenie własnościowe zakładu w spółkę z udziałem pracowniczym pod firmą Zakłady Mechaniczno-Odlewnicze ZREMB Sp. z o.o., która w roku 1997 przejęła mienie do odpłatnego korzystania. W roku 2002 majątek został wykupiony przez Spółkę od Skarbu Państwa za kwotę PLN 1.600 tysięcy, z czego 966 tys. zł spłacano w 20 równych ratach. Przedsiębiorstwo – a w nim odlewnia metali kolorowych – produkowało wówczas części zamienne go maszyn górniczych (krążniki, panwie, tuleje ślizgowe, koła biegowe), części do urządzeń dźwigowych (wieńce ślimacznic, łożyska szyjne, osie cierne do napędów dźwigów osobowych), części do maszyn budowlanych (tłoki do silników spalinowych, serwomechanizmy do wózków widłowych), drobne urządzenia mechaniczne (aparaty bezpieczeństwa dla pracujących na wysokości, bloczki, wyciągacze, samozamykacze do drzwi) oraz rowerowe pojazdy rekreacyjne trój- i czterokołowe- czytamy na obecnej stronie zakładu.