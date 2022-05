Oddaj krew za torbę słodyczy! Możesz pomóc potrzebującym podczas Jeleniogórskiego Festiwalu Czekolady

Festiwal Czekolady w Jeleniej Górze odbędzie się w dniach 27-29 maja na Placu Ratuszowym. Podczas tego słodkiego wydarzenia będzie można zobaczyć twórców rzemieślniczych czekoladowych tabliczek, pralin i trufli, na festiwalu będą najlepsi producenci jadalnych dzieł sztuki. To są słodycze, nie znajdziemy na supermarketowych półkach!

Jak można wziąć udział w akcji "Oddaj krew za torbę słodyczy"?

To bardzo proste oprócz okazji do zakupienia czekoladowych pyszności można również pomóc potrzebującym. Chętne osoby do oddania krwi w dniach 25-27.05 będą mogły odebrać w trakcie trwania Festiwalu Czekolady torbę słodyczy, w nagrodę za dzielenie się cennym darem jakim jest krew. Krew będzie można oddawać w Punkcie Krwiodawstwa w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18

W jakich godzinach będzie można odwiedzić Festiwal Czekolady WeForm