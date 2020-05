Oddział buforowy w jeleniogórskim szpitalu. Kto tam trafi?

Oddział buforowy to miejsca, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem koronawirusa, którzy następnie mogą być przeniesieni do szpitali jednoimiennych jeśli zakażenie się potwierdzi lub będą nadal leczeni w danym szpitalu, jeżeli nie są nosicielami. Są one miejscem, gdzie podejmowana jest decyzja o dalszym leczeniu pacjenta.

- Oddział buforowy to swojego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla podmiotów medycznych i dla ich personelu. Te oddziały powstają z myślą o zabezpieczeniu chorych już leczących się w szpitalu, ale także o personelu szpitala. Chcemy, by pacjenci przebywający w szpitalach z powodu innych chorób czuli się bezpiecznie i by byli bezpieczni. Mają ograniczyć ryzyko zakażeń szpitalnych– podkreśla wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej również utworzyło oddział buforowy.

- Oddział buforowy powinien być w każdym szpitalu i widać taki trend. Robimy to po to, zmniejszyć prawdopodobieństwo pacjentów dodatnich w innych częściach szpitala. Chcemy wręcz wyeliminować taką możliwość – dodaje Nikolaj Lambrinow dyrektor WCSKJ.

Oddział buforowy powstał tutaj w miejscu pediatrii. Pediatria natomiast została przeniesiona tuż obok oddziału ginekologicznego i działa bez zmian. Tutaj wybór miejsca na oddział buforowy również jest podparty bezpośrednią łącznością z SOR. Oddział ma dedykowane osobne wejście, co jest równie istotne. Oddział dysponuje 10 miejscami. Pacjenci są pod opieką dedykowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, który wspomagany jest przez lekarzy z SOR. Oddział wyposażony jest w dwa aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddechu.

- Oddziały buforowe pełnią istotną rolę w walce z koronawirusem. Są wsparciem dla szpitali jednoimiennych, do których trafiają pacjenci z całego województwa. Ważne jest, by wszystkie ogniwa ochrony zdrowia, które walczą z COVID-19 uzupełniały się i tworzyły jedną dobrze działającą całość. Wówczas łatwiej pokonamy koronawirusa i powrócimy do normalności – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.