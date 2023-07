Okazja dla lokalnych firm oraz restauracji. Wkrótce Wystawa Wyprodukowano pod Śnieżką oraz Polsko-Czeski Festiwal Smaków

Z dumą możemy powiedzieć, że Festiwal Smaków i Wystawa Produktów Regionalnych zapisały się już w historii Jeleniej Góry. Jako Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego cieszymy się, że co roku obydwa wydarzenia odnotowują bardzo duże zainteresowanie i co więcej, że jest to szansa dla naszych lokalnych, a nawet regionalnych producentów, twórców na pokazanie się. – mówi prezes KARR S.A. – Hubert Papaj