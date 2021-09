Okradli go strasząc pobiciem i wrzuceniem do rzeki. Jeleniogórscy policjanci zatrzymali podejrzanych

Do zdarzenia doszło 2 września w poblizu rzeki w Jeleniej Górze. Spacerujący tam mężczyzna został zaczepiony przez dwóch napastników. Straszyli go pobiciem oraz wrzuceniem do rzeki, a następnie okradli. Ich łupem padł telefon o wartości 600 zł.

- Na podstawie zebranych informacji funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o popełnienie tego przestępstwa. Obecnie policjanci szczegółowo wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy oraz prowadzą czynności, których celem jest odzyskanie skradzionego mienia- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Zgorzelcu.

Napastnicy trafili do policyjnego aresztu. Za rozbój staną przed sądem. Grozi im do 12 lat więzienia.