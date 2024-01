Okradli szkolę w Mysłakowicach. Straty są spore. Za pomoc w ujęciu złodziei jest nagroda 10 tysięcy złotych

Apel o pomoc w znalezieniu złodziei, którzy okradli szkołę w Mysłakowicach, opublikował na profilu miasta Michał Orman, wójt Mysłakowic.

W przerwie świątecznej na terenie nowo budowanej szkoły w Mysłakowicach doszło do zuchwałej kradzieży. Złodzieje ukradli ponad 500 l paliwa ON ,wózek do transportu kostki brukowej marki Probst , pasy transportowe, pasy dźwigowe koloru zielonego , 6 kompletów kluczy płasko oczkowych firmy Yato. Wandale prócz kradzieży, narobili dużo szkód wyłamali korki wlewowe paliwa, powycinali przewody, które utrudniały kradzież - wylicza straty Michał Orman