Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Prezes GOPR odszedł zbyt wcześnie!

Smutne zakończenie roku dla ratowników górskich

Na ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego przybyli m.in. GOPR-owcy ze wszystkich grup w Polsce - od Bieszczad po Karkonosze. Ratownicy GOPR zwracali się do Daniela Chojnackiego "Danek".

Danek, nie przyszliśmy tutaj się z Tobą żegnać. Przyszliśmy - jak zwykliśmy w górach - spotkać się z Tobą, porozmawiać, powspominać czas, jak po zaopatrzeniu kolejnego turysty potrzebującego pomocy, opowiadaliśmy sobie jak wspaniale jest w górach. Ty nigdy nie zawodziłeś, zawsze byłeś na pierwszej linii. Chcemy Ci podziękować za każdą wspólną chwilę w górach i na szkoleniach. Przez Twój wysiłek i zaangażowanie zostało Ci powierzone dobro Grupy Karkonoskiej GOPR i byłeś w zarządzie głównym GOPR - mówił Jerzy Siołdak, naczelnik GOPR. Zanim Danku weźmiesz plecak, radiostację i delegację na ostatni dyżur, dołączysz do grona ratowników, którzy już tam są, a my wkrótce pójdziemy za nimi - dodał naczelnik GOPR mówiąc "do zobaczenia".