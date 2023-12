Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Znany społecznik spocznie na cmentarzu w Jeleniej Górze

Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego

Śp. Daniel Chojnacki zginął tragicznie w Alpach

Za niespełna godzinę mieszkańcy Wrocławia uhonorują zmarłego działacza społecznego, ruszając w rajd rowerowy po ulicach miasta. Kolarstwo to była jedna z największych pasji śp. Daniela. Zanim został prezesem Karkonoskiej Grupy GOPR, w latach 2007-2022 pełnił on funkcję oficera rowerowego we Wrocławiu.