Ostra Mała. Punkt widokowy w Rudawach Janowickich z najpiękniejszą panoramą w Sudetach w obiektywie wałbrzyszan

To Michał Jabłoński zaraził żonę miłością do fotografii. Dziś udziela jej cennych rad i wskazówek. Razem przemierzają górskie szlaki i fotografują piękno przyrody. Tym razem zawędrowali w Rudawy Janowickie. Ich cel to Ostra Mała, punkt widokowy w Rudawskim Parku Krajobrazowym znajdujący się na wysokości 935 m n.p.m.

To formacja skalna, której walory doceniono już w XIX wieku i urządzono platformę widokową. Od tej chwili popularność tego miejsca rośnie. Tuż obok znajduje się wyższy szczyt Skalnik 945 m n.p.m. I to on częściej jest celem podróżników, Ostra Mała zdobywana jakby przy okazji.

Na Ostrą Małą można wybrać się nawet z dziećmi. Prowadzą tu kamienne schody z barierką. Udostępniło je Towarzystwo Karkonoskie w 1886 roku.

Zobaczcie zniewalające widoki z Ostrej Małej i kilka zdjęć z Rudaw Janowickich