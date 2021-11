Ostrzeżenie dla powiatu karkonoskiego przed silnym wiatrem. Na Śnieżce będzie wiało ponad 100 km/h!

Jak informuje IMGW we Wrocławiu w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim wiatr osiągnie średnią prędkość od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 75 km/h. Będzie wiało z południowego zachodu i zachodu. Natomiast temperatura maksymalnie wyniesie 2 stopnie w ciągu dnia. Przelotnie będzie padał śnieg.

W Karpaczu prognozuje się w ciągu dnia maksymalnie 2 stopnie Celsjusza oraz opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Podobnie jak w Jeleniej Górze będzie mocno wiać.

Natomiast dziś rano Karkonoski Park Narodowy poinformował, że temperatura na Śnieżce dziś to - 9 stopni Celsjusza. Królowa Karkonoszy pokrywa 9 cm pokrywa śnieżna. Wiatr na szczycie będzie wiał z prędkością 104 km/h! Nie polecamy dziś wyprawy w góry.