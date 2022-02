Oszuści w akcji. Sms-y o niezapłaconym rachunku za prąd mogą nas słono kosztować

Oszuści chwytają się coraz to nowych metod, aby wyłudzić od nas pieniądze. Teraz "na czasie" są sms-y o niezapłaconych rachunkach za prąd. W wiadomości znajduje się złośliwy link. W przypadku jego kliknięcia, na naszym telefonie, może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przejęcie kontroli nad telefonem i dostanie się do bankowości mobilnej. Link może również przekierować na fałszywą stronę banku.

- Policjanci ostrzegają przed podejrzanymi wiadomościami o konieczności opłaty rachunku za prąd. Oszuści straszą o planowanym wyłączeniu prądu w przypadku nieuregulowania zaległej płatności. Do takiej wiadomości dołączony jest najczęściej zawirusowany link. Wówczas na naszym telefonie może zostać zainstalowane złośliwe oprogramowanie, które umożliwi przestępcy przejęcie kontroli nad telefonem i umożliwi dostęp do bankowości mobilnej. Pamiętajmy, że taki link może również przekierować nas na fałszywą stronę banku. Wówczas oszuści łatwo wchodzą w posiadanie loginu i hasła do naszego internetowego konta bankowego- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.