Oto aktualna lista obiektów noclegowych, w których zapłacisz bonem.Wykorzystaj bon turystyczny w Karpaczu, Świeradowie i Szklarskiej Porębie

APARTAMENT 59 58-540 KARPACZ, KARKONOSKA 13/59 13/59 APARTAMENT ANTIQUE 58-540 KARPACZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 4 APARTAMENT DWU POZIOMOWY Z SAUNA 58-540 KARPACZ, MATEJKI 1/7 1/7 APARTAMENT DWUPOZIOMOWY NA STOKU 58-540 KARPACZ, UL. MYŚLIWSKA 1G/6 APARTAMENT EVA 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 23 APARTAMENT FAMILIA 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 9 lokal 27 APARTAMENT GAJA 58-540 KARPACZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 75 lokal 11 APARTAMENT GÓRZYSTY I 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 17 APARTAMENT GÓRZYSTY II 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 9 lokal 37 APARTAMENT KARKONOSKA 19 58-540 KARPACZ, KARKONOSKA 19 lokal 1 APARTAMENT KARPACZANKA 58-540 KARPACZ, NADRZECZNA 2B lokal 4 APARTAMENT KARPACZOWY KLIMAT 58-540 KARPACZ, ŁACZNA 4 lokal 8 APARTAMENT KOPA 58-540 KARPACZ, NADRZECZNA 3D lokal 22 APARTAMENT MAGNOLIA 58-540 KARPACZ, PRZEMYSLOWA 18 lokal 8 APARTAMENT NA KRAWĘDZI 58-540 KARPACZ, KARKONOSKA 30 lokal 1A APARTAMENT NAD LOMNICA 58-540 KARPACZ, NAD LOMNICĄ 15 lokal 24 APARTAMENT NAD ŁOMNICĄ 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 15A lokal 5 APARTAMENT NAD ŁOMNICĄ 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 2B lokal 6 APARTAMENT NAD ŁOMNICĄ CENTRUM 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 15A lokal 6 APARTAMENT NEW YORK KARPACZ 58-540 KARPACZ, NADRZECZNA 3D lokal 20 APARTAMENT POD ŚNIEŻKĄ 58-540 KARPACZ, MYŚLIWSKA 46 lokal 2 APARTAMENT PRZY WANGU 58-540 KARPACZ, KARKONOSKA 34 lokal 2 APARTAMENT SŁOWACKIEGO 58-540 KARPACZ, J. SŁOWACKIEGO 5 lokal 7 APARTAMENT SUNRISE TRIVENTI MOUNTAIN RESIDENCE 58-540 KARPACZ, KARKONOSKA 13 lokal 44 APARTAMENT SZAROTKA 58-540 KARPACZ, MATEJKI 1/6 APARTAMENT ŚNIEŻKA 58-540 KARPACZ, PRZEMYSŁOWA 16 lokal 18 APARTAMENT U JUSTYNY 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 APARTAMENT VELVETTO 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 15A lokal 26 APARTAMENT WILCZA PORĘBA 58-540 KARPACZ, WILCZA 3A lokal 13 APARTAMENT WONDER HOME - OLIWKA 58-540 KARPACZ, KOMUNY PARYSKIEJ 71 lokal 2 APARTAMENTY HORNFELS 58-540 KARPACZ, PRZEMYSŁOWA 18A lokal 1718 APARTAMENTY I POKOJE AVANGARDA 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 1 APARTAMENTY "MARTUSHKA" 58-540 KARPACZ, DOLNA 18A APARTAMENTY ANETY ANETA KIEŁCZYŃSKA 58-540 KARPACZ, PRZEMYSŁOWA 18A lokal 15 APARTAMENTY BADA-BING 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 15A APARTAMENTY BERG 58-540 KARPACZ, POPRZECZNA 2 APARTAMENTY BERNARDO 58-540 KARPACZ, KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 10A APARTAMENTY BERNARDO LUX 58-540 KARPACZ, KONSTYTUCJI 3 MAJA 16C APARTAMENTY BLIŻEJ CHMUR 58-540 KARPACZ, NADRZECZNA 3D lokal 7 APARTAMENTY BLIŻEJ CHMUR 58-540 KARPACZ, NADRZECZNA 3D lokal 16 APARTAMENTY BLIŻEJ CHMUR 58-540 KARPACZ, PRZEMYSŁOWA 16 lokal 4 APARTAMENTY BLUESKY 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 9 lokal 35 APARTAMENTY BLUESKY 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 22 APARTAMENTY HOTELOVE 58-540 KARPACZ, OBROŃCÓW POKOJU 1D APARTAMENTY HOTELOVE Z SAUNĄ 58-540 KARPACZ, NAD ŁOMNICĄ 1B APARTAMENTY I POKOJE "GAZDA" 58-540 KARPACZ, KONOPNICKIEJ 1 APARTAMENTY I POKOJE AVANGARDA 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 2 APARTAMENTY I POKOJE AVANGARDA 58-540 KARPACZ, OGRODNICZA 7 lokal 11

Jeśli jeszcze nie wykorzystałeś bonu turystycznego, masz jeszcze okazję. Bon ważny jest do marca 2022 roku i można go wykorzystać w wielu hotelach, pensjonatach czy willach. Wrześniowa pogoda sprzyja podróżowaniu. Może wyjazd do Karpacza, Świeradowa- Zdroju czy Szklarskiej Poręby? Korzystajcie!