Oto najtańsze mieszkania na sprzedaż w Jeleniej Górze według serwisu Otodom. Zdjęcia

Swoje własne mieszkanie to marzenie wielu młodych ludzi, którzy rozpoczęli swoje dorosłe życie. Czasami trafi się okazja na kupienie niedrogiego mieszkania, które stanie się naszym idealnym miejscem do życia.

Budżet na zakup mieszkania potrafi być ograniczony i z cierpliwością każdy z nas szuka takiego mieszkania, żeby spełniał on oczekiwane standardy i przede wszystkim mieścił się w posiadanej kwocie.

Jednak ceny niektórych nieruchomości potrafią niestety mocno zaskoczyć. Dlatego specjalnie dla was, przygotowaliśmy listę kilkunastu mieszkać do maksymalnej kwoty 215 tysięcy złotych.

Jest to lista mieszkań aktualna na dzień 03 sierpnia 2022 według serwisu OTODOM. Dlatego każde ze zdjęć posiada odnośnik do strony z wystawionym mieszkaniem, w celu upewnienia się co do aktualności ceny i oferty.

Zapraszamy serdecznie i udanego zakupu mieszkania.