Oto nieruchomości od komornika. Lokale i domy w Jeleniej Górze i okolicach idą pod komorniczy młotek [14.09]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 15 września 2021r. o godz 10: 00 na Sali Widowiskowej Akademii Tańca "Beaty i Tomasza Tabor" mieszczącej się pod adresem 58-500 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A lokalu nr 5 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego na II kondygnacji budynku wielorodzinnego mieszczącego się w Kowarach przy ul. Wiejskiej 29. Objęty egzekucją lokal składa się 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz piwnicy. Powierzchnia lokalu wynosi 67,3 m2. Lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal mieści się w budynku wpisanym do ewidencji zabytków architektury i budownictwa. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00063673/5. Wraz z lokalem związany jest udział 312/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu. Dla budynku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą JG1J/00063672/8. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 79.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte ceny oszacowania tj. kwotę: 59.250,00 zł.

Google Maps