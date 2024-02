pakujemywojtkadostanów to akcja, w którą zaangażowali się jeleniogórzanie. By pomóc choremu wykładowcy KANS, organizują aukcje i koncerty

Dr WojciechTopczewski, wykładowca KANS w Jeleniej Górze ma jednego z bardziej podstępnych raków- raka gruczołowego płuca prawego- najwyższego IV stopnia (przerzuty). W wyniku licznych poszukiwań okazało się, że w Europie nie ma kliniki, która może „jego” raka zabić, a jest to możliwe jedynie w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ruszyła akcja #pakujemywojtkadostanów.

W pomoc wykładowcy zaangażowali się studenci KANS Katarzyna Kosińska i Łukasz Kozłowski.

Dr Wojtek Topczewski przez lata był dla wielu z nas inspiracją, wsparciem, a czasami nawet i przewodnikiem. Dziś nadszedł czas, abyśmy my stanęli u jego boku. Dlatego ruszamy z działaniami, które przybliżą Wojtka do wyjazdu do Stanów.