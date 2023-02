Pałac w Bukowcu zostanie zmodernizowany. To kolejny obiekt w Dolinie Pałaców i Ogrodów, który wypięknieje. Turyści będą zachwyceni Alina Gierak

W pałacu w Bukowcu hrabina von Reden prowadziła otwarty salon, będąc zaprzyjaźniona z najsławniejszymi osobistościami ówczesnych Prus, w tym z Fryderykiem Wilhelmem III, który posiadał letni pałac w pobliskich Mysłakowicach fotopolska.eu Zobacz galerię (6 zdjęć)

Do Bukowca jeleniogórzanie i turyści przyjeżdżają na spacery po parku, koncerty w odrestaurowanej stodole, na wernisaże oraz do Interaktywnego Muzeum Tajemniczy Las w Bukowcu. To ulubiona miejscówka rowerzystów, bo ścieżki wiodą z Jeleniej Góry przez Łomnicę prosto do Bukowca. Teraz do listy do zwiedzania dojdzie pałac w Bukowcu, który zostanie unowocześniony. Swoją siedzibę ma tu Związek Gmin Karkonoskich.