Panattoni Park Jelenia Góra już gotowy. W jednej z hal będą produkowane przez Schneider Automotive Polska części do aut elektrycznych Alina Gierak

Panattoni Park Jelenia Góra to kompleks logistyczny o powierzchni ponad 20 tys. mkw. w ramach dwóch budynków. Jego budowa przy trasie z Jeleniej Góry do Wrocławia dobiega końca. Hale są gotowe. Do parku przemysłowego poprowadzono prawoskręt z drogi krajowej nr 3. W jednej z hal będą produkowane części do samochodów elektrycznych przez firmę Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.