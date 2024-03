Panele fotowoltaiczne na zboczach magicznej Miedzianki? Jest protest i stanowisko gminy

Drodzy, to nie będzie fajny post. To będzie smutny Miedziankowy post. Zobaczcie tę mapkę. Jasnoniebieskim kolorem został oznaczony Browar Miedzianka. A czy kojarzycie, co to są za miejsca oznaczone na mapie niebieskimi paseczkami? To są... panele fotowoltaiczne, które firma Energie Quella dzięki wydzierżawieniu działki nr 4/30 chce nam postawić przed nosem tuż obok browaru, na całej działce z której panele będą schodziły, aż do drogi na Miedziankę - tak jak widzicie na mapie. Farma fotowoltaiczna i gdzieś między panelami nasz krzyż pokutny Memento, panele dalej w kierunku Bobru... No to sobie teraz wyobraźcie, co to będzie za widok i jakie przyniesie to skutki dla krajobrazu Miedzianki i Rudawskiego Parku. Jeśli ktoś z Was, tak jak my, jest gorzej niż oburzony tymi planami (bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami na ten temat), to może składać swój wyraz sprzeciwu pisząc na email Wójta Gminy Janowice [email protected] albo na email: [email protected] . Pisma możecie też dostarczać osobiście do urzędu. Generalnie każda forma sprzeciwu będzie bardziej niż cenna.

Mamy tylko 30 dni na wyrażenie naszego sprzeciwu. Działajmy i dziękujemy pięknie za wsparcie w ratowaniu naszej Miedzianki!