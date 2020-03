Panorama Jeleniej Góry na przestrzeni lat! Zobacz te widoki! [ZDJĘCIA]

O mamo! Te pyszności znajdziesz na targu w Siedlęcinie! Zobacz ZDJĘCIA!

To niesamowite miejsce! Przy zabytkowej Wieży w Siedlęcinie co sobotę odbywa się targ. Nie byle jaki targ- targ, gdzie nie można oderwać wzroku od pyszności przywiezionych przez gospodarzy, a zmysł węchu z każdej strony jest atakowany euforią zapachów. Zapraszamy! Kto nie był, by...