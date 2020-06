Park Füllnera na starych fotografiach! Magiczne miejsce! [GALERIA]

Propozycja weekendowego wypadu - Park Miniatur w Kowarach [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

Planujecie spacer i zwiedzanie? Może chcecie zatem na przykład zobaczyć zabytki Dolnego Śląska i to podczas jednej weekendowej wyprawy? Da się to zrobić. Wystarczy wybrać się do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Park powstał w 2003 roku w Kowarach na terenie nieczynnej ...