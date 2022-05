Piechowice: Dawniej cmentarz i kościół ewangelicki, dzisiaj Kryształowy Ogród Eliza Ciepielewska

W centrum Piechowic znajduje się dzisiaj Kryształowy Ogród. Idealne miejsce na spacer czy żeby poczytać książkę na świeżym powietrzu. Jednak nie zawsze był to park. W 1747 roku w tym miejscu wybudowano Kościół Ewangelicki, niestety obecnie możemy go podziwiać tylko na archiwalnych fotografiach. Kościół Ewangelicki wraz z otacząjącym go cmentarzem został opuszczony w roku 1945 a w 1971 roku postanowiono wyburzyć świątynie wraz z cmentarzem. Park, który wtedy tam powstał w niezmienionej formie towarzyszył piechowiczanom do 2013 roku kiedy to powstało nowe założenie parkowe "Kryształowy Ogród". W "Kryształowy Ogrodzie" z dawnych czasów zachował się tylko jeden z nagrobków, należący do Christy Kriege - zmarłej w 1944 roku. Na miejscu Kościoła postawiono pamiątkową tablicę upamiętniającą jego istnienie.