Piechowice: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zbiera zgłoszenia seniorów do programu „Opieka na odległość”

Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2022 moduł II - „Opieka na odległość” to inicjatywa dzięki której poprawi się komfort życia samotnych seniorów z Piechowic.

Do programu można zgłaszać się do 10 czerwca. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach prosi seniorów o zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorom. Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice w wieku 65 lat i więcej.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: