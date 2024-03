Pierwszy taki mecz od kilku lat. W sobotę stadion zapełni się do ostatniego miejsca? Zasady sprzedaży biletów

Należy pamiętać, że każdy kibic zobowiązany jest posiadać wydrukowany bilet wstępu oraz dokument tożsamości. Rodzice dzieci ze szkół podstawowych mogą nabyć dla swoich pociech bezpłatny bilet, po okazaniu dokumentu tożsamości dziecka - do odbioru stacjonarnie. Parkingi stadionu od Powstańców Śląskich oraz Złotniczej w dniu meczu będą niedostępne. Dostępny będzie tylko parking po drugiej stronie ul. Powstańców Śląskich (szkoły nauki jazdy), a jego cena to 10 zł - powiedział Marek Siatrak , prezes Karkonoszy.

Wiceprezes Przemysław Wajda dodał, że klub zachęca do współpracy - również jako sponsorów konkretnego meczu.

O przygotowaniach do spotkania mówił trener jeleniogórzan.

Cały czas borykamy się z urazami, ale zawodnicy dochodzą do siebie i mam nadzieję, że będę mógł dysponować pełną kadrą. Oczywiście poza Mateuszem Baszakiem i Dominikiem Bronisławskim, którzy wypadli na dłuższy okres. Mecze w pierwszej rundzie pokazały, że bardzo dobrze czujemy się w domu. Kibice to nasz 12. zawodnik. Rozpoczęliśmy ten rok dwoma porażkami, ale pod względem sportowym widzę, że zespół poczynił duże kroki do przodu i mam nadzieję, że to zobaczymy w najbliższej kolejce - dodał Jacek Kołodziejczyk, trener Karkonoszy.