Pionierzy Jeleniej Góry! Tak żyli nasi dziadkowie w powojennym mieście! (GALERIA)

Jelenia Góra została pod dzisiejszą nazwą przyłączona do Polski po wojnie w 1945 roku. Swoją nazwę otrzymała dopiero w roku 1946. Ludność niemiecka, po wyznaczeniu powojennych granic uległa przymusowemu wysiedleniu do Niemiec. Na jej miejsce przybywali polscy przesiedleńcy. Pionierzy. Łatwo im nie było ale już w sierpniu 1945 roku rozpoczął swą działalność miejscowy teatr, funkcjonowało archiwum, przymierzano się do otwarcia muzeum, rozpoczynano naukę w wielu nowych szkołach.

Otwarto wiele nowych zakładów przemysłowych, w tym jedyne w kraju zakłady optyczne. W 1971 roku rozpoczęto wyburzanie większości zabytkowych kamienic w obrębie rynku oraz ulicy Kopernika. Uległy wcześniejszemu zniszczeniu. Obecna zabudowa placu ratuszowego powstała w latach 70. i jest stylizowana na dawną (pozostawiono sześć fasad dawnych kamienic). Jelenia Góra była po wojnie wydzielonym miastem powiatowym, zaś w r. 1975 została stolicą nowego województwa, na co miała wpływ nie tylko jej silna pozycja gospodarcza w regionie, ale i kulturalna.