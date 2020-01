Płacił nie swoją kartą. Grozi mu do 10 lat więzienia

Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 24- latka podejrzanego o przywłaszczenie nie swojej karty oraz jej wielokrotne wykorzystanie.

- Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku w Jeleniej Górze. Mężczyzna wykorzystał karty płatnicze innej osoby i zapłacił nimi za różne zakupy. Udało mu się skutecznie wykorzystać karty 10 razy oraz podjął nieudanych 6 prób. Poniesione straty właściciel oszacował na około 400 zł- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Teraz odpowie on za kradzieże z włamaniem, za co grozić mu może nawet do 10 lat pozbawienia wolności.