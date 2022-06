Planujesz weekend? Wiemy co będzie się działo w Jeleniej Górze od 24.06 do 26.06! OPRAC.: Eliza Ciepielewska

Jelenia Góra w najbliższy weekend ma wiele do zaoferowania. Lubisz średniowieczne klimaty wybierz się na turniej rycerski "O złoty bełt Zamku Chojnik". Wolisz spędzić czas spokojniej? Jak co tydzień zapraszamy na Targ Rolny Górskie Smaki! Fanów sportowych emocji ucieszy turniej piłki nożnej Deichmann Minimistrzostwa. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń z regionu na najbliższy weekend!