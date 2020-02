Po 113 dniach, znów powitają słońce w Budnikach! Zobacz, jak kiedyś wyglądała ta miejscowość! [GALERIA]

Kiedyś istniała tu miejscowość Budniki. Dziś to polana i punkt widokowy na północnych stokach Kowarskiego Grzbietu, położony na wysokości około 900 m n.p.m., w miejscu gdzie Tabaczana Ścieżka, po której wiedzie zielony szlak turystyczny z przełęczy Okraj do Wilczej Poręby, przecina dróżkę żółtego szlaku, prowadzącego ze Skalnego Stołu do Kowar. Choć dziś rosną tu tylko trawy i drzewa- jeszcze 50 lat temu stały domy pełne życia.

Miejscowość powstała podczas wojny trzydziestoletniej, kiedy mieszkańcy kotliny jeleniogórskiej postanowili skryć się przed okrutną wojną w wysokich karkonoskich lasach. Działania zbrojne trwały długie lata, a ukrywający się mieszkańcy budowali osady. Ludność tej osady utrzymywała się przez wieki z hodowli bydła i wyrobów serów. Części była drwalami. Trudnili się też kłusownictwem i przemytem- tabakę i tytoń szmuglowano przez Karkonosze z Austrii do Prus.