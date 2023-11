Po 27 latach przerwy do wrócą połączenia kolejowe do Świeradowa Zdroju

Po 27 latach przerwy do Świeradowa Zdroju powrócą pociągi pasażerskie. Wszystko za sprawą rewitalizacji linii kolejowych nr 317 (Gryfów Śląski - Mirsk) i 336 (Mirsk - Świeradów-Zdrój), które przejął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a w jego imieniu zarządza nimi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Prace podzielone na etapy

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podzieliła zadanie na kilka części. Najpierw oczyszczono odcinek z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju, następnie wybrano wykonawcę rewitalizacji linii kolejowej z Gryfowa Śląskiego do Mirska, a pod koniec ubiegłego roku wybrano wykonawcę pozostałej części - od Mirska do Świeradowa-Zdroju. Aktualnie trwają końcowe prace na tym odcinku.

Pociąg pokona trasę z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa-Zdroju w 21 minut

Pociąg Kolei Dolnośląskich będzie się zatrzymywać po drodze w Proszówce, Mirsku, Mroczkowicach i Krobicy. Inauguracyjny - rozkładowy przyjazd do uzdrowiska w Górach Izerskich będzie miał miejsce 10 grudnia o godz. 5:22. Pierwszy pociąg wyjedzie ze Świeradowa-Zdroju tego samego dnia o godz. 6:05 i w Gryfowie Śląskim będzie o 6:26. Z kolei o 7:10 ma startować kurs do Jeleniej Góry (całkowity czas przejazdu 76 minut). Kolejne połączenia to: 10:05 do Jeleniej Góry, 12:05 do Goerlitz, 14:05 do Gryfowa Śląskiego, 15:15 do Jeleniej Góry, 18:05 do Goerlitz, 20:05 do Gryfowa Śląskiego i 21:08 do Węglińca. W dni robocze będzie też kurs o 13:03 do Jeleniej Góry. Rozkład jazdy można sprawdzić na Portalu Pasażera.

Mieszkańcy i samorządowcy zadowoleni

- To znakomita wiadomość! Bardzo się cieszę. To dla mieszkańców duża wygoda. Szczególnie w weekendy, gdy autobusów praktycznie nie ma - wyznała pani Maria, mieszkanka Mirska.

Warto dodać, że ostatnie 500 metrów trasy i budowa peronu to inwestycja gminy Świeradów-Zdrój, która przejęła ten teren w 2013 roku. - Powrót kolei do Świeradowa po 27 latach to jest inwestycja trzydziestolecia. Dla naszej miejscowości uzdrowiskowo-turystycznej dostęp do komunikacji publicznej to podstawa funkcjonowania. Większość naszych gości to mieszkańcy dużych miast. Obiecujemy sobie dużo po tym, bo chcemy zrobić mocny węzeł komunikacyjny. Mamy już dogadane połączenia z Niemcami i Czechami. Nasza komunikacja miejska jeździ też do Novégo Města pod Smrkem - powiedział Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa-Zdroju, który liczy, że uda się zdążyć do 10 grudnia, ale gdyby był tydzień poślizgu, to liczy na wyrozumiałość.

Nieco historii...

Linia kolejowa nr 317 została ukończona w 1884 roku. Tor ułożono na podsypce z klińca i pospółce uzupełnionej punktowo podsypką tłuczniową. Jest to linia jednotorowa znaczenia miejscowego. 30 listopada 1995 roku podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu pasażerskiego. Od tamtego momentu na linii kolejowej nr 317 nie były poczynione żadne roboty budowlane.

Linia kolejowa nr 336 została ukończona w 1909 roku. Tor ułożono na podsypce, klińcu i pospółce uzupełnionej punktowo podsypką tłuczniową. Jest to linia jednotorowa znaczenia miejscowego. Podobnie jak w przypadku linii 317, 30 listopada 1995 roku podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu pasażerskiego, a ostatni pociąg ze stacji Świeradów Zdrój odjechał 11 lutego 1996 roku. Od tego momentu na linii kolejowej nr 336 nie były poczynione żadne roboty budowlane.

