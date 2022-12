Po szaleństwach nocy sylwestrowej można odpocząć w Termach Cieplickich lub pójść na koncert. Gdzie jeszcze warto się wybrać?

Na spacer do parku w Cieplicach lub na "Majówkę"

Termy Cieplickie w Jeleniej Górze

Termy Cieplickie będą czynne 31 grudnia krócej, niż zazwyczaj. W sobotę 31 grudnia 2022 roku możecie skorzystać z basenów i strefy spa od godz. 8.00 do 18.00

1 stycznia 2023 roku Termy Cieplickie będą czynne od godz. 10.00 do 22.00. To sporo czasu, by zregenerować siły w jacuzzi lub basenie z ciepłą wodą.

Pływalnia w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Lwóweckiej 18, lubiana przez jeleniogórzan, 31 grudnia 2022 roku i 1 stycznia 2023 roku będzie nieczynna. Można z niej korzystać od 2 stycznia 2023 roku. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej KANS w zakładce Pływalnia.