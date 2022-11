Pociągi do Szklarskiej Poręby nareszcie wracają na tory. Z Jeleniej Góry do kurortu pod Szrenicą dojedziemy pociągiem od 6 listopada

Odcinek linii kolejowej 311 z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby Górnej został zamknięty pod koniec lipca. Rozpoczęła się modernizacja tej trasy, a spółki kolejowe wprowadziły dla podróżnych autobusową komunikację zastępczą. Te utrudnienia skończą się 6 listopada. Pociągi powracają do miasta pod Szrenicą. Są już ujęte w rozkładzie jazdy.

Pociąg do Szklarskiej Poręby jeździł zbyt wolno. Remont był konieczny

Z remontem trasy kolejowej z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby nie można było dłużej czekać. Modernizacja była niezbędna, by pociągi mogły szybciej docierać do kurortu. Prace celowo zaplanowano latem, by pogoda nie pokrzyżowała planów ekipom pracującym na torach. Naprawiana była ściana oporowa wiaduktu kolejowego w Szklarskiej Porębie oraz wymienione zostały szyny na szlaku Jelenia Góra Sobieszów – Piechowice. Prace miały zakończyć się w październiku, ale termin został nieco przesunięty.