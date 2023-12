Pociągi w Kowarach jeszcze się nie zatrzymują, za to dworzec jest już prawie gotowy. Właśnie zakończył się remont budynku

"Przystanek Kowary" - co tu będzie?

Remont dworca w Kowarach

Stacja została oddana do użytku 15 maja 1882 roku. Tego dnia na kowarski dworzec wjechał pierwszy pociąg pasażerski na nowej linii kolejowej Jelenia Góra — Kowary. Odcinek ten był pierwszym na Śląsku lokalnym połączeniem kolejowym wybudowanym na koszt państwa.

Decydując się na budowę nowych szlaków kolejowych liczono na ożywienie gospodarcze regionu, do którego docierały pociągi. W przypadku linii kowarskiej niebagatelnym argumentem przemawiającym za jej budową był spodziewany rozwój turystyki związany ze zwiększonym napływem gości z dużych aglomeracji miejskich oraz mniejszych miejscowości leżących przy szlakach kolejowych. Mieszkańcy Wrocławia, Drezna, czy nawet Berlina mogli teraz dotrzeć do podnóża Karkonoszy jednym środkiem transportu, oferującym wręcz komfortowe warunki podróżowania - opisuje Janusz Kućmin w "Kolei żelaznej w Sudetach".

Trzy lata później połączenie przedłużono do Karpacza, co wpłynęło na wzrost popularności miasta pod Śnieżką.