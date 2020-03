Podawał się za policjanta! Próbował wyłudzić kilkanaście tysięcy złotych od mieszkańca Jeleniej Góry!

Fałszywy funkcjonariusz poinformował o prowadzonym śledztwie w sprawie grupy hakerskiej i w trakcie rozmowy nakłonił go do podania haseł dostępowych do konta oraz do przelania na rachunek oszustów kilkunastu tysięcy złotych.

- Mężczyzna w trakcie robienia przelewu postanowił sprawdzić czy faktycznie Policja prowadzi takie postępowanie i kiedy dowiedział się, że jest to próba oszustwa zablokował przelew oraz zmienił hasła- informuje podinsp. Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej komendy policji.

Tym razem się udało. Ofiara w ostatniej chwili zorientowała się, że właśnie jest oszukiwana i może stracić sporą kwotę pieniędzy.

O wszelkich podejrzanych telefonach należy bezzwłocznie informować Policję pod nr 112.