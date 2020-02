Podinsp. Jarosław Baran nowym zastępcą komendanta KMP Jelenia Góra! [ZDJĘCIA]

Ralph Kamiński w Szklarskiej Porębie! To będzie kosmiczny koncert! [SZCZEGÓŁY/VIDEO]

Ralph Kamiński w Szklarskiej Porębie zagości już 15 lutego podczas VI Festiwalu Trójka Górom. Artysta pojawi się na scenie 4-gwiazdkowego hotelu Blue Mountain Resort w towarzystwie swego znakomitego zespołu „My Best Band In The World”.