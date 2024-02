Podróż za jeden uśmiech. Filmowe i serialowe hity na scenie w Jeleniej Górze i Bogatyni

Muzycy wystąpili w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz w Bogatyńskim Ośrodku Kultury. Był to czas muzyki, w którym publiczność chętnie włączała się do śpiewania popularnych utworów.

W koncercie jako soliści wystąpili: Aneta Kolendo i Krzysztof Pachołek. Gościnnie - w chórze pojawiły się zespoły: Amazonki (w Jeleniej Górze i Bogatyni) oraz Agat, Świebodziczanie i My Dwie (w Jeleniej Górze). Całość okraszona muzyką w wykonaniu Kameralnej Orkiestry Rozrywkowej FIVE – UP pod kierownictwem Łukasza Wilczury. Słowo o muzyce było dziełem Dominiki Łukasiewicz.