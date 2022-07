Podsumowanie rekrutacji do jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych

Trwa rekrutacja do szkół do ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 trwa od 16 maja 2022 r. Kolejny etap rekrutacji odbywać się będzie w terminie 22-29 lipca, w którym to kandydaci zakwalifikowani do danej szkoły będą potwierdzać wolę przyjęcia.

Potwierdzenie woli przyjęcia odbywa się poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminy ósmoklasisty. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, która zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 1 sierpnia 2022 r.