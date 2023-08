Pogoda na jutro dla Jeleniej Góry. Zobacz prognozę pogody na środę, 16.08 w Jeleniej Górze

Prognoza pogody na jutro (środa, 16.08) w Jeleniej Górze

Prognozowana na jutro temperatura to 30°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 17°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się jutro opady wynosi 51 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2.0 mm deszczu. Przydatna może okazać się parasolka.