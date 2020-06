Pogoda na tydzień dla Jeleniej Góry. Prognoza na 7 dni od 6.06. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu w Jeleniej Górze

Pogoda w Jeleniej Górze na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody dla Jeleniej Góry. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Jeleniej Górze? Porównaj prognozę pogody od jutra, 6.06), do piątku, 12.06 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: sobota, 6.06 W ciągu dnia w sobotę w Jeleniej Górze w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 17°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Jeleniej Górze wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 6.06.2020: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.4

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: niedziela, 7.06 Za dnia w Jeleniej Górze słupki rtęci powinny pokazać 18°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 10°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Jeleniej Górze w niedzielę wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-południowy.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w niedzielę:

przelotne opady. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 7.06.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.3

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: poniedziałek, 8.06 Za dnia w Jeleniej Górze słupki rtęci powinny pokazać 15°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 11°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Jeleniej Górze będzie na poziomie 70%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 6 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 7 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północny.

Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 3, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w poniedziałek:

deszcz. Maks. temp. 14 do 16 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 8.06.2020: Temperatura w dzień: 15°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 7 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 70%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.0

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: wtorek, 9.06 Spodziewana temperatura we wtorek w Jeleniej Górze to 17°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 11°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Jeleniej Górze we wtorek wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze we wtorek:

przelotne opady. Maks. temp. 16 do 18 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 9.06.2020: Temperatura w dzień: 17°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.4

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: środa, 10.06 Za dnia w Jeleniej Górze słupki rtęci powinny pokazać 19°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Jeleniej Górze w środę wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w środę:

przelotne opady. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 10.06.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: czwartek, 11.06 W ciągu dnia w czwartek w Jeleniej Górze w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 20°C. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 13°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Jeleniej Górze wynosić będzie 60%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w czwartek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 19 do 21 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 11.06.2020: Temperatura w dzień: 20°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 60%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.5

Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze: piątek, 12.06 W ciągu dnia w piątek w Jeleniej Górze w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 22°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Jeleniej Górze wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 10 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Jeleniej Górze w piątek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Jeleniej Góry Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 12.06.2020: Temperatura w dzień: 22°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.3

Znamy nowy termin wyborów prezydenckich