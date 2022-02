Pogoda w Jeleniej Górze jutro. Jaka będzie pogoda w sobotę, 5.02 w Jeleniej Górze?

Pogoda na jutro (sobota, 05.02) dla Jeleniej Góry

Prognozowana na jutro temperatura to 3°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 1°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 80 %. Zgodnie z prognozą pogody, ma spaść od 0.0 do 0 cm śniegu. Kto mieszka w domu, być może będzie musiał odśnieżyć chodnik.