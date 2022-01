Pogoda we wtorek w Jeleniej Górze. Zobacz prognozę pogody na jutro, 01.02 dla Jeleniej Góry

Pogoda na jutro (wtorek, 01.02) dla Jeleniej Góry

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 2°C. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu 1°C. Opady śniegu pojawią się we wtorek na 90 %. Zgodnie z prognozą pogody, ma spaść od 2.0 do 3 cm śniegu. Dla kierowców dzień może zacząć się od odśnieżania samochodu.