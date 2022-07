Pójdźmy razem - Krzyż Milenijny i panorama miasta na tle gór, którą trzeba zobaczyć na własne oczy

Krzyż Milenijny to inicjatywa i symbol wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej, który poświęcony został przez biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Znajduje się on zaraz przy wjeździe do Jeleniej Góry, od strony Wrocławia. Pierwotnie miał powstać na najwyższym szczycie Karkonoszy Śnieżce, lecz ze względu na brak zgody ze strony KPN stoi on aktualnie na wzniesieniu Sośnia (450 m.n.p.m.) od jego południowej strony.

Dostać się tam można bez najmniejszego problemu, ponieważ droga prowadząca na samą górę jest zaasfaltowana, a od niedawna przejście dla pieszych posiada sygnalizacje świetlną, co zwiększyło w znacznym stopniu bezpieczeństwo dla zainteresowanych.

Nie tylko mieszkańcy miasto mogą udać się na wzniesienie, ponieważ na samym dole przy głównej ulicy, znajduje się mały żwirowy parking, który pozwoli przyjezdnym zostawić samochód i udać się na krótką wycieczkę w stronę obiektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby udać się tam również ze swoim pupilem.