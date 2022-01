Pokłócili się o miejsce parkingowe. Jeden uszkodził samochód, a drugi go pobił. Obaj trafili do aresztu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 26-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który podejrzanych jest o uszkodzenie ciała oraz 25-letniego jeleniogórzanina podejrzanego o uszkodzenie mienia, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz o ich udzielanie, w tym nieletnim.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia br. w Jeleniej Górze pod blokiem 25-latka. Mężczyzna bardzo się zdenerwował, gdy zobaczył, jak inny kierowca parkuje na jego miejscu. Chcąc go powstrzymać uderzył w jego pojazd, w wyniku czego spowodował straty w wysokości blisko 1100 zł. O pomoc w rozwiązaniu sytuacji poprosił 26-letniego kolegę, który wkrótce pojawił się na miejscu i w geście solidarności pobił pokrzywdzonego, który w wyniku tego zdarzenia trafił do szpitala.

Pokrzywdzony o zdarzeniu powiadomił policję. Funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji oraz po analizie nagrań z kamer monitoringu wytypowali, a następnie zatrzymali 25-latka i 26-latka jako podejrzewanych o popełnienie tych przestępstw.