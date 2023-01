Policjanci w Kia Sportage 1,6 GDI będą patrolować drogi powiatu karkonoskiego. Zakup trzech radiowozów wsparły samorządy

Przekazanie aut odbyło się pod koniec minionego roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ul. Nowowiejskiej 43. W spotkaniu uczestniczyli komendant miejski policji w Jeleniej Górze inspektor Leszek Zagórski, burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, wójt gminy Podgórzyna Mirosław Kalata oraz wójt gminy Janowice Wielkie Kamil Kowalski. W tych gminach będą jeździć nowe radiowozy. Dwa będą oznakowane, jeden nieoznakowany.

Jak informuje Beata Sosulska-Baran z KMP w Jeleniej Górze, samochody posiadają najnowocześniejsze wyposażenie, ułatwiające pracę policjantów oraz zwiększające komfort oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Nowe pojazdy służbowe użytkowane będą przez funkcjonariuszy służby kryminalnej i prewencyjnej.

Samochody napędza turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI o mocy 177 KM. Moment obrotowy na wszystkie cztery koła przenosi w tym wypadku 7-stopniowa skrzynia automatyczna. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 9,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 201 km/h. Ponadto SUV-y są wyposażone we wspomaganie kierownicy, klimatyzację, poduszki powietrzne i w szereg systemów, które wpływają na bezpieczeństwo jazdy i komfort pracy funkcjonariuszy. W salonie ceny nowych modeli Kia Sportage 1,6 GDI wahają się od 79,990 do 140,990 PLN.