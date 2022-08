Polish Bike Week w Karpaczu – mogą wystąpić utrudnienia w ruchu

Od 4 do 6 sierpnia jeleniogórscy policjanci prowadzą działania prewencyjne, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w związku z Polish Bike Week, który odbywa się w Karpaczu. W imprezie uczestniczy kilka tysięcy miłośników motocykli oraz mieszkańcy i turyści, którzy spędzają wakacje w Karpaczu. Podczas imprezy odbędą się liczne koncerty, pokazy i parady, a w związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

6 sierpnia w godzinach od 15.30 do 17.00 odbędzie się parada motocykli, w związku z tym utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na głównym ciągu komunikacyjnym, tj. ul. Olimpijskiej, Konstytucji 3 Maja, Obrońców Pokoju, Karkonoskiej. Objazd przez ul. Myśliwską i Kolejową.

Ponadto od 5.08.22 r. od godziny 10.00 do 06.08.22 r. do godziny 23.50 w związku z imprezą nieprzejezdna będzie ul. Obrońców Pokoju na odcinku od Komisariatu Policji w Karpaczu do ul. Skalnej – Wilczej. Objazd przez ul. Konstytucji 3 Maja.